As 10 experiências do Airbnb mais buscadas no mundo

São Paulo – Que tal um tour guiado para tirar várias selfies bem em frente ao painel de Hollywood, em Los Angeles? Ou um passeio gastronômico para experimentar todas as delícias que a gastronomia que Lisboa, em Portugal, oferece? Ou ainda se encontrar com lobos em uma floresta localizada a 1h30 de Seattle, nos Estados Unidos?

Essas experiências são as mais reservadas por usuários do Airbnb no mundo e estão disponíveis para qualquer viajante na plataforma de compartilhamento de quartos, casas e apartamentos.

As experiências do site, que convidam anfitriões a compartilharem, além de suas acomodações, seus talentos e paixões, foram lançadas no mundo em 2016 e chegaram ao Brasil neste ano.

A rápida expansão em cerca de três anos demonstra que o serviço foi bem aceito pelos usuários da plataforma de compartilhamento de quartos: o “Airbnb Experiências” começou com 500 atividades em 12 cidades do mundos e, atualmente, já soma 25 mil experiências, disponíveis em mais de mil cidades pelo mundo.

As atividades são disponibilizadas pelos anfitriões por preços variados e podem ser reservadas na próprias plataforma.

Veja abaixo as 10 experiências mais buscadas no Airbnb por viajantes pelo mundo:

1 – Tour pelo painel de Hollywood (Estados Unidos)

Tour pelo painel de Hollywood Tour pelo painel de Hollywood

Onde: Los Angeles

Duração: 3 horas

Preço: R$ 100 por pessoa

O que oferece: caminhada até o famoso painel guiada por fotógrafos profissionais e humoristas, que aproveitam o percurso para contar histórias sobre a cidade, inclusive casos divertidos envolvendo celebridades.

Mais informações

2 – Os melhores sabores de Lisboa (Portugal)

Tour gastronômico por Lisboa, oferecido no Airbnb Tour gastronômico por Lisboa, oferecido no Airbnb

Onde: Lisboa

Duração: 3,5 horas

Preço: R$ 268 por pessoa

O que oferece: degustação de pratos e bebidas, como vinhos, carnes, frios, sardinhas e doces em lugares autênticos da cidade, oferecida por uma foodie.

Mais informações

3 – Encontro com lobos (Estados Unidos)

Encontro com lobos, experiência oferecida no Airbnb Encontro com lobos, experiência oferecida no Airbnb

Onde: Anacortes, a 1h30 de Seattle

Duração: 2h

Preço: R$ 795

O que oferece: visita ao refúgio de uma ONG para encontrar os animais, acompanhada pelo diretor da instituição que busca preservar a vida selvagem. Geralmente os lobos são resgatados do comércio de animais exóticos ou foram abandonados, e são usados em filmes e até clipes musicais.

Mais informações

4 – Aula de culinária para fazer paella (Espanha)

Aula para fazer paella oferecida no Airbnb Aula para fazer paella oferecida no Airbnb

Onde: Barcelona

Duração: 2,5h

Preço: R$ 161

O que oferece: passo a passo de como fazer uma paella, com direito a degustação do prato. A aula é oferecida por uma empreendedora que estudou culinária e trabalhou em restaurantes e uma antropóloga apaixonada pela história da comida. A receita ensinada vem de família, e a aula acontece em uma grande cozinha. A aula também ensina como fazer sangria e creme catalão, uma popular sobremesa regional.

Mais informações

5 – Dando risada pelo Louvre (França)

Tour de humor pelo Louvre, oferecido no Airbnb Tour de humor pelo Louvre, oferecido no Airbnb

Onde: Paris

Duração: 2,5h

Preço: R$ 224

O que oferece: um ex-guia profissional do museu que se tornou um ator de comédia stand-up busca oferecer um passeio que mistura história da arte e humor pelo seu antigo local de trabalho. O tour termina em um café diferente, com direito a drinks e mesa reservada, no qual o anfitrião fará uma apresentação.

Mais informações

6 – Veleje e relaxe com o capitão Deo (Espanha)

Velejar em Barcelona, experiência oferecida pelo Airbnb Velejar em Barcelona, experiência oferecida pelo Airbnb

Onde: Barcelona

Duração: 2,5h

Preço: R$ 264

O que oferece: tour por vilas de pescadores na costa da cidade, em um barco acompanhado pelo proprietário e velejador com 20 anos de experiência no mar. Além de explicar noções básicas de como velejar, o anfitrião, um antigo dono de um bar de tapas na cidade, irá preparar um Vermute e petiscos para os participantes da experiência, além de fazer uma parada no mar para um mergulho no mar Mediterrâneo.

Mais informações

7 – Crie o seu próprio perfume (Coréia)

Workshop de criação de perfume na Coréia, oferecido no Airbnb Workshop de criação de perfume na Coréia, oferecido no Airbnb

Onde: Seul

Duração: 1,5h

Preço: R$ 228

O que oferece: Uma perfumista profissional promove um workshop sobre como fazer um perfume em uma bela casa coreana. A mistura poderá ser levada para casa ao final da aula.

Mais informações

8 – Segredos dos vinhos orgânicos (Itália)

Degustação de vinhos em Florença, experiência oferecida pelo Airbnb Degustação de vinhos em Florença, experiência oferecida pelo Airbnb

Onde: Florença

Duração: 2h

Preço: R$ 201

O que oferece: uma família de apaixonados produtores de vinho apresenta aos participantes vinhos naturais e comida orgânica de sua fazenda. A experiência inclui um jantar que inclui queijos, frios, massa e sobremesa, além de degustação de cinco vinhos.

Mais informações

9 – Do mercado para a cozinha (Japão)

Aula de culinária em Tokio, oferecida no Airbnb Aula de culinária em Tokio, oferecida no Airbnb

Onde: Tokio

Duração: 4h

Preço: R$ 357

O que oferece: os participantes acompanham a anfitriã em uma ida a um mercado local para comprar os ingredientes e preparar uma refeição na casa dela. A ideia é mostrar o que os japoneses comem no dia a dia e ingredientes mais comuns da culinária. Os alunos vão aprender a fazer tipos de sopas, como a missô, molhos, arroz e sobremesa com ingredientes sazonais. Formada em uma escola de culinária em São Francisco, Yukari abriu posteriormente sua própria escola de culinária no Japão. Saquê também está incluso no pacote.

Mais informações

10 – Clube de jazz escondido Peckham (Inglaterra)

Peckham Hidden Jazz Club, experiência oferecida no Airbnb Peckham Hidden Jazz Club, experiência oferecida no Airbnb

Onde: Região metropolitana de Londres

Duração: 2h

Preço: R$ 95

O que oferece: músicos locais realizam um show de jazz em um arco rodoviário reformado.

Mais informações

Como reservar uma experiência

Entre no site da plataforma e escolha o seu destino. Na parte superior da página, escolha a opção “Experiências” para ver todas as que estão disponíveis na região.

Selecione uma para saber mais detalhes, como duração, ponto de encontro, o que está incluso e comentários. Para ver a disponibilidade, clique em “Ver datas”. Escolha então a data e horário desejado. Em seguida, faça o pagamento e finalize a reserva.

Se tiver alguma dúvida, clique em “Falar com o anfitrião” antes de reservar.