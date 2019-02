As estrelas do futebol americano para ver no Super Bowl

1. Super Bowl 2013 zoom_out_map 1/17 (Getty Images) esportes. E, no dia 3 de fevereiro, todos poderão acompanhar o maior evento da modalidade: o Super Bowl. O jogo, que acontecerá no estádio Mercedes-Benz Superdome, em Nova Orleans, decidirá o campeão da liga nacional de futebol americano, NFL. Os times San Francisco 49ers e Baltimore Ravens fizeram uma boa campanha durante a temporada de 2012 e vão disputar o troféu. Para conseguir isso, vão contar com o talento de atletas que são verdadeiras estrelas, que você confere a seguir. São Paulo – Muito popular nos Estados Unidos, o futebol americano também tem seu lugar entre os brasileiros apaixonados por. E, no dia 3 de fevereiro, todos poderão acompanhar o maior evento da modalidade: o. O jogo, que acontecerá no estádio Mercedes-Benz Superdome, em Nova Orleans, decidirá o campeão da liga nacional de futebol americano, NFL. Os times San Francisco 49ers e Baltimore Ravens fizeram uma boa campanha durante a temporada de 2012 e vão disputar o troféu. Para conseguir isso, vão contar com o talento deque são verdadeiras estrelas, que você confere a seguir.

2. Ed Reed - Baltimore Ravens zoom_out_map 2/17 (Getty Images) Jogando na posição de free safety, no Baltimore Ravens, Ed Reed joga pelo time desde 2002. Antes, ele integrava a equipe da Universidade de Miami. Considerado um dos maiores atletas do Ravens, ele já foi convidado para participar por seis vezes do Pro Bowl, um jogo de exibição que reúne as estrelas da liga nacional. Além disso, Reed já quebrou o recorde de maior retorno de uma interceptação, de 107 jardas em 2008, e está no posto de 16º melhor jogador segundo a liga nacional

3. Ray Lewis - Baltimore Ravens zoom_out_map 3/17 (Getty Images) Aos 37 anos, Ray Lewis, linebacker do Baltimore Ravens, já foi escalado por 13 vezes para o Pro Bowl e, na edição de número 35 do Super Bowl, foi destacado como o jogador mais bem pago. Nesse mesmo ano, sentiu o gosto da vitória na competição. Atualmente, é considerado o vigésimo melhor jogador de 2012, de acordo com ranking da NFL.

4. Joe Flacco - Baltimore Ravens zoom_out_map 4/17 (Getty Images) Ocupando a posição de número 74 no ranking da liga nacional, o quarterback Joe Flacco é um dos principais jogadores do Baltimore Ravens. O atleta entrou para o time em 2008, após jogar na Universidade de Delaware, e, na última temporada, sua alta performance foi decisiva para que sua equipe conquistasse um lugar no Super Bowl.

5. Haloti Ngata - Baltimore Ravens zoom_out_map 5/17 (Getty Images) O californiano Haloti Ngata atua na posição de defensive tackle do Baltimore Ravens e ocupa atualmente o nono lugar no ranking da NFL. Sua carreira no Ravens começou em 2006, após sair do time da Universidade de Oregon. De 2008 a 2012, ele foi considerado o melhor jogador na sua posição, no All-Pro, lista dos jogadores considerados melhores da temporada, que une seleções feitas por entidades como Associated Press, Sporting News e Pro Football Writers Association. Desde 2009, seu nome também entrou na lista de convidados para o jogo de estrelas Pro Bowl.

6. Ray Rice - Baltimore Ravens zoom_out_map 6/17 (Getty Images) Outra estrela do Ravens em quem vale a pena ficar de olho no dia do Super Bowl é Ray Rice, que joga na posição de running back. Ele chegou à equipe em 2008 e desde então já foi escolhido duas vezes na seleção All-Pro e foi escalado para três edições do Pro-Bowl, entre outros prêmios. Segundo a lista da liga nacional de futebol americano, ele é o 22º melhor jogador do país.

7. Terrell Suggs – Baltimore Ravens zoom_out_map 7/17 (Getty Images) A estreia de Terrell Suggs na liga nacional aconteceu em 2003, quando entrou na equipe do Baltimore Ravens como linebacker. Ele está lá até hoje e, desde então, foi chamado para 5 Pro Bowls, foi lembrado por duas vezes no All-Pro, além de vários outros prêmios. Atualmente, ele está situado na 11ª colocação na lista da NFL.

8. Vonta Leach – Baltimore Ravens zoom_out_map 8/17 (Getty Images) A carreira do fullback Vonta Leach começou em 2004, com o Green Bay Packers. Ele passou por vários times antes de, em 2011, passar a integrar o grupo Baltimore Ravens. De 2010 a 2012, ele foi convidado para o Pro Bowl e também foi lembrado na lista do All-Pro. Já no ranking da liga nacional, ele está na colocação de número 45.

9. Randy Moss - San Francisco 49ers zoom_out_map 9/17 (Getty Images) O wide receiver Randy Moss, que joga pelo San Francisco 49ers, se destaca não apenas pela habilidade técnica em campo, mas também pela falta de modéstia. Nesta semana, ele afirmou que se considerava o melhor jogador dessa posição na história do esporte, colocando-se superior inclusive ao ex-jogador Jerry Rice, que ocupa o rol da fama do futebol americano. Desde 1998, quando começou a jogar profissionalmente no Minnesota Vikings, ele entrou na lista de sete edições do Pro Bowl e foi inserido no All-Pro por cinco anos. Em agosto de 2011, ele chegou a se aposentar, mas em fevereiro do ano passado voltou à ativa com toda a força.

10. Frank Gore - San Francisco 49ers zoom_out_map 10/17 (Getty Images) Desde 2005, Frank Gore ocupa a posição de running back no 49ers e sua boa atuação na última temporada garantiu a ele o 28º lugar no ranking da NFL. Depois de ter sido escalado por quatro vezes para o Pro-Bowl, ele quer agora levar o Super Bowl para casa. Sua principal motivação vai além da simples vitória. Gora pretende dedicar o prêmio à sua mãe Liz, que morreu em 2007 devido a problemas renais.

11. Patrick Willis - San Francisco 49ers zoom_out_map 11/17 (Getty Images) Patrick Willis está no 49ers desde 2007, após sair da equipe da Universidade do Mississippi. Ele joga como inside linebacker e está posicionado no 10º lugar na lista da liga nacional. Entre outros prêmios, ele foi escalado por seis vezes ao Pro Bowl e também seis vezes escolhido para integrar o All-Pro.

12. Justin Smith - San Francisco 49ers zoom_out_map 12/17 (Getty Images) Originalmente jogador da Universidade de Missouri, Justin Smith entrou para a liga nacional pelo Cincinnati Bengals, mas desde 2008 está no San Francisco 49ers. Na posição de defensive end, ele foi convidado por quatro vezes para o Pro-Bowl e lembrado por duas vezes na lista All-Pro. No ranking da NFL, Smith ficou em 17º lugar.

13. Vernon Davis - San Francisco 49ers zoom_out_map 13/17 (Getty Images) Ranqueado na 43ª posição na liga americana, o jogador Vernon Davis atua na posição de tight end no San Francisco 49ers. Sua trajetória no time começou em 2006, quando saiu da universidade de Maryland. Logo no início de sua carreira na liga, ele se tornou o tight end mais bem pago, com um contrato de cinco anos por 23 milhões de dólares. Mas Davis só despontou em 2009, após passar por uma fase complicada de lesões. Nesse ano, ele se saiu tão bem que foi convocado para o Pro Bowl.

14. David Akers - San Francisco 49ers zoom_out_map 14/17 (Getty Images) David Akers é jogador do 49ers desde 2011 e, no ano passado, alcançou o recorde de field goal mais longo da história da liga nacional de futebol americano, com um chute de 63 jardas. Essa marca só havia sido conquistada por Tom Dempsey, Sebastian Janikowski e Jason Elam. Ocupando a posição de placekicker, ele já foi selecionado para o Pro Bowl por seis vezes, mesmo número de ocasiões em que foi nomeado ao All-Pro.

15. Joe Staley – San Francisco 49ers zoom_out_map 15/17 (Getty Images) A posição que levou Joe Staley, do 49ers, até o ranking da NFL é de offensive tackle. Na lista da lista nacional, ele aparece em 67º lugar, posto conquistado por seu bom desempenho em 2012. O trabalho na equipe atual começou em 2007 e foi nos últimos dois anos que ele chamou a atenção do público e ganhou u lugar no Pro Bowl e no All-Pro.

16. Colin Kaepernick - San Francisco 49ers zoom_out_map 16/17 (Getty Images) O quarterback do 49ers Colin Kaepernick chegou à liga nacional em 2011 e esteve no banco de reservas até o meio da última temporada, quando substituiu o titular Alex Smith, que se machucou. Com seu bom desempenho, Kaepernick garantiu um lugar na equipe e conseguiu estabelecer um recorde de 181 jardas terrestres corridas por um quarterback em um só jogo.