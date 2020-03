As entradas viraram pratos principais — e vice-versa

Você pergunta se determinado prato serve duas pessoas, acredita na negativa mal-humorada do garçom e depois se vê diante de comida suficiente para uma família. Se antes restaurantes requintados torciam o nariz para a ideia de incluir no menu receitas para compartilhar, hoje elas são a base de inúmeros endereços festejados.

Com uma diferença: via de regra, um só prato nunca é suficiente para matar a fome de duas pessoas. Dá na mesma, certo? Sim, mas a ideia é incentivar a clientela a provar o máximo possível do cardápio. O sucesso dos pratos para partilhar — eis o verbo mais repetido — motivou outra mudança: o fim da hierarquia entre os principais e as entradas. Afinal, se é tudo para dividir, o que difere uma coisa da outra?

Tome-se, por exemplo, o Animus, em funcionamento desde janeiro no Baixo Pinheiros, em São Paulo. Pertence à chef Giovanna Grossi, primeira brasileira a chegar à final do torneio Bocuse d’Or. Instalado no imóvel de esquina deixado vago pelo Forquilha, entrega à clientela um menu com apenas três divisões.

A primeira informa as duas opções de couvert — pão de fermentação natural com azeite (R$ 9) ou crostata com flores e ervas mais manteiga noisette (R$ 6). Na sequência, o menu lista as porções salgadas e ao, fim, as doces. Simples assim.

Em pequenas quantidades, todas são servidas em pratinhos ou potinhos de cerâmica. A sugestão da chef: junte várias pessoas, peça várias receitas e deixe tudo no meio da mesa.

Da seção salgada recomendamos o tartare de carne incrementado com casca de laranja confitada e maionese da casa (R$ 25), o arroz cremoso de cordeiro (R$ 30), a tortinha com creme de queijo, legumes e chips de batata doce (R$ 25) e o spätzle com tomate assado e creme de queijo (R$ 22).

Se bem que o creme de cogumelos com emulsão de manteiga (R$ 20) e o polvo com laranja e creme de batata doce (R$ 30) também não podem ficar de fora. Sim, bater o martelo não é fácil.

De sobremesa, que muito restaurante já se habituou a entregar sempre com várias colheres, os hits são o mousse de caramelo com compota de maçã e crocante de especiarias (R$ 18) e a espuma de pudim com crocante de limão e calda de caramelo (R$ 12).

Animus: Rua Vupabussu, 347, Baixo Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 2371-7981. Seg. a qui. 12h/15h e 19h/23h; sex. e sáb. 12h/16h e 19h/23h30; dom. 12h/17h.