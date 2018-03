São Paulo – Embora paladar seja algo muito pessoal, é possível sim chegar a consensos sobre comidas e bebidas que agradam a maior parte das pessoas. Para eleger as melhores cervejas, um ranking da RateBeer tem levado em consideração a opinião de milhares de consumidores ao redor do mundo.

O levantamento e classificação das cervejas são feitos com base nas notas dadas pelos próprios apreciadores da bebida. Qualquer pessoa que tenha provado um rótulo – seja qual for – pode dizer o que achou dele no RateBeer e classificá-lo com uma nota que vai de zero a cinco.

As marcas de cervejas com maior número de avaliações e as mais bem pontuadas entram no ranking, que classifica as 50 melhores do mundo. Além da avaliação global, é possível também conhecer as cervejas mais bem avaliadas em diferentes países – inclusive as do Brasil.

A seguir você confere quais são as 50 cervejas mais bem avaliadas do mundo. A Kentucky Brunch, da cervejaria americana Toppling Goliath, aparece no topo da lista. Veja: