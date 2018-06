As 16 seleções classificadas para as oitavas de final

São Paulo – Termina nesta quinta-feira (28) a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2018. As 16 seleções classificadas para a próxima fase já foram definidas e a partir do próximo sábado (30) começa o mata a mata das oitavas de final.

O primeiro jogo das oitavas será no sábado (30) às 11 horas da manhã (horário de Brasília) entre França e Argentina na Arena Kazan, na cidade de Cazã. No mesmo dia, às 15 horas, Uruguai e Portugal se enfrenta no Estádio Fisht, em Sochi.

No domingo (01), a partir das 11 horas, Espanha e Rússia duelam no Estádio Lujniki, em Moskva. Às 15h, Croácia e Dinamarca brigam por uma vaga nas quartas de final no Estádio Níjni Novgorod, em Nizhnij Novgorod.

Já na segunda-feira (02), é a vez da nossa seleção entrar em campo. O Brasil enfrenta o time do México às 11 horas na Arena Samara, em Samara. No mesmo dia, a seleção do Japão joga contra o primeiro colocado do grupo G, que poderá ser Bélgica ou Inglaterra, na Arena Rostov, em Rostov.

Os últimos jogos das oitavas de final acontecem na terça-feira (03) com o duelo entre Suécia e Suíça às 11 horas no Estádio São Petersburgo, em Sankt-Peterburg. A partir das 15 horas, a Colômbia, primeira classificada do grupo H, enfrentará o segundo colocado do grupo G (Bélgica e Inglaterra), no Estádio Spartak, em Moskva.

A Bélgica e Inglaterra já estão classificadas para a próxima fase e brigam nesta quinta pela primeira posição do grupo G.

Os jogos da Copa terão dois dias de pausa e a partir da sexta-feira (06) começam as partidas das quartas de final.