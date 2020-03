As 10 regras do bom terno, pelo alfaiate Ricardo Almeida

O alfaiate Ricardo Almeida fez uma festa em abril do ano passado para comemorar seus 35 anos de carreira. Pelos convidados, dava para ser ter uma ideia da clientela: Alexandre Nero, Klebber Toledo, Fiuk, Jonathan Azevedo, Malvino Salvador, Kaká… Almeida é conhecido como o alfaiate das celebridades. Também é o dos políticos, sem distinção de bandeira, de Fernando Haddad a João Doria.

Na edição 1206, que está nas bancas, publicamos um especial com os jovens alfaiates que estão trazendo um toque de modernidade aos trajes clássicos. A inspiração de todos eles é Ricardo Almeida, o primeiro a tirar o pó das ombreiras da profissão e trabalhar com um corte mais slim e tecidos com padronagens diferentes. Para EXAME, ele aponta as 10 recomendações na hora de usar um bom terno. Mas guarde as dicas para o momento certo. A recomendação, por enquanto, é manter o isolamento social para reduzir a chance de propagação do coronavírus.

Toque de modernidade: padronagem xadrez e corte slim Toque de modernidade: padronagem xadrez e corte slim

Independentemente das regras que regem o universo da alfaiataria, o importante é você estar conectado com a sua identidade. Ser autêntico é a regra número um para a composição de um bom look.

Acreditamos na roupa próxima ao corpo. A escolha do tamanho do blazer e da calça é essencial para o acerto na alfaiataria. A medida do ombro não deve ultrapassar o limite do seu corpo e o tórax deve estar bem encaixado, para que o caimento da peça seja perfeito.

Detalhes de medidas fazem a diferença, pois imprimem um estilo específico em cada caso. Use os comprimentos de manga, corpo e barra da calça para deixar a roupa mais clássica ou mais moderna, de acordo com a sua personalidade e ocasião.

Assim como os detalhes de medidas, tecidos com padronagens, como xadrezes e listras, podem tirar o look do lugar comum trazendo originalidade.

Chamamos de “ponto de luz” aqueles detalhes que trazem informação de moda ao look de alfaiataria tradicional. Podem ser o padrão do tecido, o lenço de bolso, a gravata ou o sapato, porém a recomendação é que não sejam usados ao mesmo tempo, deixando o look exagerado.

Não se esqueça de que o sapato muda a leitura de sua alfaiataria. Experimente coisas novas e não esqueça que, hoje, o tênis é uma possibilidade caso seu universo não seja formal.

Deixe sempre o último botão do blazer e do colete desabotoados e, ao sentar-se, o blazer deve estar totalmente aberto.

Se você está habituado ao uso do cinto, dê preferência para usá-lo no dia a dia; para eventos sociais, a produção fica mais interessante sem o acessório.

Evite usar a gravata mais clara que a camisa e, no caso de usar a alfaiataria com camisa escura, é preferível não utiliza-la, ou apostar na monocromia, para ser mais assertivo.