Armadura original do “Homem de Ferro” é roubada em Los Angeles

Los Angeles – O departamento de Polícia de Los Angeles, na Califórnia (Estados Unidos), investiga o roubo da armadura original que usada pelo ator Robert Downey Jr. no filme “Homem de Ferro” (2008), segundo informou na quarta-feira o jornal “Los Angeles Times”.

A armadura, avaliada em US$ 325 mil, encontrava-se em um armazém da cidade de Pacoima, mas desapareceu em algum momento entre fevereiro e final de abril, segundo relatou Christopher No, porta-voz da polícia.

Os responsáveis pelo armazém não informaram de seu desaparecimento até a última terça-feira, quando foi realizada uma inspeção de rotina, afirmou o porta-voz.

Barry Montgomery, sargento da Polícia de Los Angeles, confirmou que o caso está sendo investigado como um roubo.

Precisamente a tentativa de subtrair algumas armas do grupo de super-heróis “Os Vingadores” (do qual faz parte o Homem de Ferro) foi parte do argumento do recente “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” (2017).

“Homem de Ferro” foi o primeiro filme da franquia da Marvel relacionada com os super-heróis de suas histórias em quadrinhos. Esse universo cinematográfico, composto por 19 filmes até agora, arrecadou mais de US$ 16 bilhões em todo o mundo todo.

Não é a primeira vez que uma cobiçada peça relacionada com o mundo das histórias em quadrinhos é objeto de um furto. Em 2001, as histórias em quadrinhos originais onde apareceram pela primeira vez os personagens do Superman e Batman foram roubados na residência do ator Nicolas Cage.

A obra relacionada ao Homem de Aço apareceu uma década depois no Vale de San Fernando (Califórnia), mas a peça de Batman nunca foi recuperada.