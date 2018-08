Argentina renova elenco da seleção em convocação sem Messi

Buenos Aires – O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, convocou 20 jogadores que não participaram da Copa do Mundo deste ano na Rússia para os amistosos de setembro, que não terão a participação do astro Lionel Messi, depois de ele informar que não estaria disponível para a convocação.

A Argentina enfrentará Guatemala e Colômbia nos Estados Unidos, e os duelos serão os primeiros desde o mau desempenho da equipe na Copa do Mundo, onde a Argentina sofreu para se classificar na fase de grupos e foi eliminada nas oitavas de final após uma derrota por 4 x 3 para a França.

Messi decidiu não jogar os amistosos de setembro, segundo confirmou na semana passada à Reuters uma fonte da Associação de Futebol Argentino (AFA).

Em linha com os pedidos do público argentino por uma renovação dos jogadores da “albiceleste”, a convocação é encabeçada pelos atacantes da Inter de Milão Mauro Icardi e Lautaro Martínez, pelo goleador da Fiorentina Giovanni Simeone e pelo meio-campista do Sevilla Franco Vázquez.

Ao mesmo tempo, a lista também tem nomes históricos da seleção, como Gonzalo Higuaín, Sergio Aguero e Ángel Di María.

Veja abaixo os convocados:

Goleiros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Real Sociedad) e Sergio Romero (Manchester United)

Defensores: Fabricio Bustos (Independiente), Gabriel Mercado (Sevilla), Germán Pezzella (Fiorentina), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Alan Franco (Independiente), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Grêmio), Leonel Di Plácido (Lanús), Eduardo Salvio (Benfica), Marcos Acuña (Sporting Lisboa)

Meio-campistas: Leandro Paredes (Zenit), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisboa), Gonzalo Martínez (River Plate), Giovani Lo Celso (PSG), Franco Cervi (Benfica), Maximiliano Meza (Independiente), Matías Vargas (Vélez Sarsfield), Franco Vázquez (Sevilla) e Exequiel Palacios (River Plate).

Atacantes: Ángel Correa (Atlético de Madri), Lautaro Martínez (Inter), Mauro Icardi (Inter), Giovanni Simeone (Fiorentina), Cristian Pavón (Boca Juniors) e Paulo Dybala (Juventus)