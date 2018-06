Argentina marca no fim para vencer a Nigéria e avança às oitavas de final

São Petesburgo – Um gol no final de Marcos Rojo deu à Argentina uma dramática vitória por 2 x 1 sobre a Nigéria no Grupo D, nesta terça-feira, que levou a seleção bicampeã mundial à fase eliminatória da Copa do Mundo.

Lionel Messi marcou seu primeiro gol no torneio aos 14 minutos com uma ajeitada brilhante e um chute colocado. No entanto, a Nigéria empatou seis minutos após o intervalo, quando Javier Mascherano fez falta em Leon Balogun dentro da área e Victor Moses converteu a penalidade.

Com o jogo se encaminhando para o final, Gabriel Mercado cruzou da direita aos 41 do segundo tempo e Rojo acertou um chute de primeira, sem deixar a bola cair no chão, despertandocelebrações vibrantes dos argentinos.

A Argentina enfrentará a França nas oitavas de final, depois de terminar em segundo no grupo, enquanto a Croácia jogará contra a Dinamarca, vice-campeã do Grupo C. Nigéria e Islândia estão fora depois de terminarem em terceiro e quarto, respectivamente.