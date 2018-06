Argentina é multada em 91 mil euros por brigas de torcedores

A Fifa aplicou uma multa de 105 mil francos suíços (cerca de 91 mil euros) à Federação Argentina de Futebol devido ao comportamento de alguns de seus torcedores durante a partida da Albiceleste contra a Croácia (0-3) em 21 de junho.

De acordo com o órgão, alguns torcedores argentinos começaram brigas, arremessaram objetos contundentes e lançaram insultos e canções homofóbicas.

A Argentina também foi punida pela ausência de um jogador na entrevista ‘express’ acordada ao final da partida.

Imagens filmadas com celulares mostraram como os torcedores argentinos agrediram torcedores croatas, já no chão, chutando e dando socos, nos corredores internos do estádio de Nizhny Novgorod, onde a Croácia venceu a equipe de Lionel Messi.