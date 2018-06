Argentina é eliminada da Copa e França avança para as quartas

Kazan – Depois de uma passagem segura, mas sonolenta, pela primeira fase, a França enfim demonstrou o futebol que a credenciou como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo e se tornou a primeira classifica para as quartas de final ao vencer a Argentina por 4 a 3 neste sábado, na Kazan Arena.

A campeã mundial de 1998 levou a melhor em seus dois primeiros jogos, contra Austrália e Peru, e empatou com a Dinamarca, o que lhe foi suficiente para ser primeira colocada do grupo C, mas em diversos momentos pareceu preguiçosa.

No jogo de hoje, começou arrasadora e abriu o placar com gol de pênalti de Griezmann, mas voltou a ser sonolenta e levou a virada, graças a Di María e Mercado, que marcaram uma vez cada.

A partir de então, porém, o que se viu foi os ‘Bleus’ avassaladores e a ‘Albiceleste’ batendo cabeça. Pavard balançou a rede uma vez, Mbappé, duas, e a atual vice-campeã europeia. Nos acréscimos, Agüero ainda anotou o terceiro dos bicampeões, que, todavia, não evitaram sua primeira eliminação antes das quartas desde 2002, quando deixou o torneio ainda na fase de grupos.

O time dirigido por Didier Deschamps avançou para encarar Uruguai ou Portugal, que medirão forças ainda hoje em Sochi. A partida acontecerá na próxima sexta-feira, em Nizhny Novgorod.