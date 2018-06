Árbitro de vídeo foi usado 335 vezes na primeira fase da Copa

O árbitro de vídeo (VAR) foi usado 335 vezes durante a primeira fase da Copa do Mundo da Rússia 2018, anunciou nesta sexta-feira a Fifa, reivindicando uma porcentagem de decisões corretas de 99,3% graças a essa ajuda, contra 95% sem a mesma.

No transcurso das primeiras 48 partidas do Mundial, todos os gols da primeira fase (122) assim como um bom número de situações foram verificados, explicou o chefe de arbitragem da Fifa, o italiano Pierluigi Collina. “E nessas 335 verificações, 17 ocasionaram um exame atraves do VAR”, acrescentou.

No total, 14 decisões foram modificadas durante as partidas da primeira fase em função do VAR, enquanto outras três foram confirmadas.

O tempo médio para o uso do VAR em uma partida foi de 80 segundos. Este Mundial é o primeiro a utilizar esta tecnologia de ajuda para evitar lances polêmicos.