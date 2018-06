Arábia Saudita vence de virada o Egito em jogo de despedida da Copa

Volgogrado – Em um jogo animado na Volgogrado Arena, a Arábia Saudita se despediu da Copa do Mundo vencendo de virada o Egito nesta segunda-feira, por 2 a 1, garantindo assim a terceira colocação do grupo A, em que Uruguai e Rússia avançaram às oitavas.

O jogo entra para a história pela quebra do recorde de jogador mais velho a disputar o torneio, com o goleiro Essam El-Hadary sendo escalado como titular aos 45 anos. O camisa 1 egípcio superou o colombiano Faryd Mondragón, que atuou em uma partida na última Copa com 43 anos.

O veterano ainda conseguiu brilhar na primeira etapa do duelo, defendendo cobrança de pênalti, que, no entanto, acabou não salvando a sua equipe.

Os gols da partida foram marcados por Al-Faraj, em nova penalidade, e Al-Dawsari, nos acréscimos do jogo. O badalado Mohamed Salah chegou a abrir o placar do duelo lindo gol de cobertura.

Os sauditas terminam o grupo A na terceira colocação, com três pontos, jogando os ‘Faraós’ para a lanterna, sem conseguir pontuar. O Uruguai encerrou a chave na liderança, com nove pontos, seguido da Rússia, com seis.