Apresentador Gugu Liberato morre aos 60 anos

São Paulo — O apresentador Gugu Liberato morreu em decorrência de morte cerebral após sofrer um acidente em sua casa, em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela assessoria de Gugu nesta sexta-feira (22).

Ele sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de quatro metros quando fazia um reparo no ar condicionado instalado no sótão. Gugu foi socorrido pela equipe de resgate e deu entrada no Orlando Health Medical Center, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), acompanhado pela equipe médica local.

Logo que deu entrada no hospital, foi constatado um sangramento intracraniano e, durante o período de observação seguinte, não foi identificada nenhuma atividade cerebral. Os médicos confirmaram a irreversibilidade do quadro clínico diante da mão do apresentador, Maria do Céu, seus irmãos, Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mulher de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo.

Gugu deixa três filhos: Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 15.

O corpo do apresentador deve ser transladado dos Estados Unidos para o Brasil, mas ainda não há detalhes sobre o processo. Também não foi divulgadas informações sobre velório e enterro.

Ele apresentava o programa “Canta Comigo” da TV Record, um reality show de competição musical. Todos os episódios da atração já estavam gravados, exceto a final, que estava marcada para ocorrer ao vivo.

A Rede Record publicou uma nota de pesar pelo falecimento do apresentador. “A Record TV teve a honra de contar com o talento de Gugu Liberato na sua programação ao longo de dez anos. Na tela da emissora, ele levou ao público diversão, humor, grandes entrevistas e muita emoção. Profissional versátil, transitou em diversos gêneros com uma desenvoltura ímpar, realmente única na televisão brasileira”, diz a nota da emissora.

Trajetória

O comunicador nasceu em São Paulo, no bairro da Lapa, e era fã de Silvio Santos, com quem começou a trabalhar aos 14 anos.

Entre 1981 e 2003, Gugu se destacou no SBT no comando de programas de auditório. Em 2009, assinou contrato com a TV Record, onde continuou a atuar como apresentador.

Em 2016, Gugu assumiu a apresentação de um reality show pela primeira vez em sua carreira ao comandar a terceira temporada do Power Couple, uma disputa entre casais envolvendo um grande prêmio.

Ontem, a também apresentadora da Record e amiga de Gugu, Ticiane Pinheiro, publicou uma mensagem no Instagram lamentando o ocorrido. “Hoje é o dia mundial da televisão. Que ironia do destino um de seus maiores representantes partir exatamente neste dia”, escreveu na publicação. Depois da também apresentadora Xuxa Meneghel dizer que a morte não havia sido confirmada ainda, Pinheiro alterou a legenda da foto.