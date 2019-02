Apple promete CarPlay em 40 modelos até o fim do ano

São Paulo – Em meio a uma porção de rumores que indicam a criação de um iCar nos próximo anos, a Apple deu mais um passo em direção ao segmento automotivo com o já revelado CarPlay.

Agora, a gigante global do ramo da tecnologia confirmou que 40 modelos vendidos nos Estados Unidos receberão seu sistema multimídia até o fim de 2015.







Numa conferência de imprensa, o CEO Tim Cook preferiu ainda não especificar quais serão esses veículos. No entanto, ressaltou que as principais montadoras globais já firmaram um acordo com a Apple para utilizar o CarPlay.

Já são conhecidas as parcerias com marcas como Hyundai, Volkswagen e Volvo.