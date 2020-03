App ajuda restaurantes e bares durante pandemia com vale-presente de R$150

O setor gastronômico é um dos setores mais afetados ao redor do mundo diante da pandemia de coronavírus. Restaurantes e bares viram sua clientela desaparecer com a necessidade de quarentena, numa situação que vai demorar semanas – ou meses – para se normalizar.

Diante da crise no Brasil, o projeto GGG (Gentileza gera Gentileza), da jornalista Alexandra Forbes e da fintech Star Pay, criou um jeito de ajudar os empreendimentos a evitarem mais prejuízos: um vale-presente que garante ao cliente o uso do serviço em outubro, quando, espera-se, a situação no Brasil e no mundo já esteja normalizada.

Por enquanto, são sessenta estabelecimentos participantes, de restaurantes (Bráz Pizarria, Figueira Rubayat) a bares (Bar do Cofre, Pirajá). Há comida para todos os gostos: das mais sofisticadas, como Evvai, até hamburguerias, como Z Deli. Mais devem aderir ao projeto nos próximos dias.

Para comprar basta baixar o aplicativo Start Pay e se registrar. Em seguida, ir à loja do GGG. Lá estará a lista de restaurantes e bares participantes. O vale-presente tem o valor único de R$150.

Com a participação das pessoas e a compra desses vales de R$150, os estabelecimentos receberão uma injeção de dinheiro essencial no período de quarentena, quando o dinheiro por vias normais será pouco ou nenhum, o que poderia levar diversos negócios à falência.

“Compre um vale-presente hoje para o seu lugar favorito não quebrar amanhã”, diz o lema do projeto.

Marcas e empresas aderiram ao projeto, comprando vales. É o caso de Sanpellegrino S.p.A, Jim Beam e Hortifruti Natural da Terra, por exemplo.

Confira a lista completa dos restaurantes participantes:

A Bela Sintra

A Bruncheria

A Casa do Porco

Amadeus

Animus

Astor SP

Banzeiro Cozinha Amazonica

Bar da Dona Onça

Bar do Cofre

Borgo

Bottega Bernacca

Bráz Elletrica

Bráz Pizzaria

Braz RJ

Bráz Trattoria

Câmara Fria

Capim Santo

Capim Santo – Tomie Ohtake

Capim Santo MCB

Carlota

Casa Santo Antonio

Cebicheria peruana

Charco

Chiado

Esther Rooftop

Evvai

Figueira Rubayat

Flor de Mandacaru

Fotiá

Gael

Hot Pork

Ici Bistrô

Ici Brasserie

Imakay

Kouzina

Lanchonete da Cidade

Le Jazz

Maní

Manioca

Mocotó

Mondo

Myk

Nagayama

Nino Cucina

Original

Picchi

Pirajá

Piselli

Ráscal

Rubaiyat BSB

Rubaiyat RJ

Rubaiyat SP

Ruella

SubAstor

Tappo Trattoria

Torero Valese

Vista

Z Deli

Zena Caffé