Após Silvio Santos constranger Claudia Leitte, cantora publica desabafo

Silvio Santos convidou neste sábado, 10, Claudia Leitte ao palco do Teleton para apresentar sua nova música Balancinho. Mas o que mais chamou a atenção foi a resposta do apresentador ao pedido de abraço da cantora. “Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não posso ficar excitado”, disse o dono do SBT.

A cantora tentou contornar a situação. “No sentido feliz da palavra, de alegria, euforia, né?”, afirmou. No entanto, Silvio insistiu dizendo que era “excitação”. “Agora, eu acho que o meu marido tem uma razão para ficar chateado”, respondeu Claudia Leitte.

Silvio continuou fazendo comentários sobre a aparência e roupas da cantora. “Balancinho é minha música nova, mas eu já estou quase pensando em ‘vazar'”, disse a artista.

Silvio também fez questionamentos sobre a canção Balancinho. “A música que você cantou é sucesso e essa que você vai cantar agora você vai tentar fazer sucesso?”, perguntou Silvio. “Já consegui, já me considero lá já”, respondeu Claudia Leitte.

Cantora reagiu aos comentários de Silvio Santos

Claudia Leitte usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para desabafar com os fãs sobre a atitude do dono do SBT. “Quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação, o que acontece com muitas mulheres todos os dias em muitos lugares. Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo”, afirmou a cantora, que criticou ainda mais a provocação do dono do Baú. Para ela, a ironia “vem disfarçada de piada e as pessoas riem porque acostumaram-se, parece-nos normal”.

Sobre a vestimenta que estava usando, a cantora também falou: “Definitivamente a culpa não é do que estamos usando. A culpa é dessa atitude constrangedora e de dois pesos e duas medidas. Somos livres! Eu, como cantora, ciente do meu papel e da responsabilidade que carrego, sentia que precisava dizer isso a vocês, meus fãs, e a todas as pessoas, em especial às mulheres, que longe do olhar público sofrem todos os dias”.

O Teleton é um evento beneficente criado para ajudar crianças da AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente. Em um período de 24 horas, artistas doam seus cachês para pedir doações durante programação ao vivo no SBT. A edição deste ano ultrapassou a meta dos R$ 30 milhões.

“Aonde quer que eu vá, minha entrega é total. Tem que ser com todo o amor do mundo, especialmente quando se trata de contribuir para o bem de alguém. Senti-me constrangida sim”, declarou Claudia Leitte na página oficial dela no Instagram.

No Twitter, o nome de Claudia Leite chegou nos trending topics brasileiros. Veja a reação dos internautas, que ficaram chocados com os comentários de Silvio Santos:

"vc me deixa excitado com essa roupa"

"uma excitação de euforia, alegria né?"

"não. excitação de ficar excitado mesmo"

Que absurdo! a Claudia Leitte se dispõe a uma causa nobre e passa por isso ao vivo em rede nacional pelo Silvio Santos #Teleton2018 pic.twitter.com/GqJ2cMADpU — pdro (@Pheedroh) November 11, 2018