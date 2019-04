Após pôster polêmico, Dead Kennedys cancela turnê no Brasil

São Paulo – A turnê da banda de punk rock Dead Kennedys no Brasil foi cancelada após a repercussão de um polêmico pôster promocional que fazia uma clara crítica aos eleitores do presidente Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (26) pela própria banda em seu perfil oficial no Facebook.

A ilustração mostrava uma família, vestida com camisas da seleção e maquiagem de palhaço, empunhando armas e dizendo: “Eu adoro o cheio de pobre morto pela manhã”. No desenho haviam ainda tanques do Exército com uma bandeira similar à do nazismo, mas com um cifrão no lugar da suástica. Ao fundo, uma comunidade em um morro é incendiada. A arte também fazia menção à corrupção “subterrânea” dos políticos.

No post, a banda culpa o promotor dos shows no Brasil, destacando que “ações estúpidas foram tomadas, que fizeram com que os pregadores de ódio se manifestassem por todos os lados”. Os músicos confessam que gostaram do pôster e concordaram com a ideia. Contudo, temendo pela segurança dos fãs, preferiram cancelar os shows e doar uma porcentagem dos rendimentos para uma instituição de caridade.

Veja abaixo a nota completa divulgada no perfil da banda:

“Ok Pessoal; o promotor no Brasil realmente não soube como gerenciar as coisas da forma correta. Sem nos contatar sobre o assunto, ações estúpidas foram tomadas e que fizeram com que os pregadores de ódio se manifestassem por todos os lados. Mesmo assim, nós consideramos que o pôster ficou bem legal e nós concordamos com a ideia; as consequências criaram uma situação bastante perigosa para nossos fãs que frequentam nossos shows. Nós nunca colocamos nosso público em risco, visto que isso não representa o que somos. Por esta razão, infelizmente estamos bastante tristes em informar que a banda não mais poderá tocar no Brasil este ano; sentimos que esta é realmente a única alternativa de manter as pessoas seguras. Nós faremos uma doação da porcentagem dos rendimentos que nos foram antecipados para uma instituição de caridade”.

Entenda

Após o pôster viralizar, ele foi apagado do perfil da banda na rede social. A banda então divulgou comunicado negando que a arte tenha sido oficial.

Contudo, o ilustrador do pôster, o brasileiro Cristiano Suarez, chegou a postar em um story que a arte era oficial, mas a banda se assustou com a repercussão. O comunicado foi posteriormente apagado do perfil da banda. Cristiano também retirou o pôster e a postagem do seu feed após a polêmica.

A suposição de que a banda voltou atrás na provocação rendeu protestos dos fãs brasileiros

A banda iria celebrar seus 40 anos em quatro shows pelo país em maio. Os músicos iam se apresentar no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.

O vocalista Jello Biafra, famoso por seu discurso anárquico, antifascista e contra guerras, deixou o grupo no começo dos anos 2000, após uma briga com os outros integrantes por direitos autorais.