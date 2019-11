Após gospel e rap, Kanye West vai investir na ópera

O rapper americano Kanye West anunciou que vai ampliar seu repertório musical para a ópera com a criação de uma peça chamada “Nebuchadnezzar” (“Nabucodonosor”), com estreia prevista para 24 de novembro, no Hollywood Bowl, em Los Angeles (Califórnia), e os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (18).

West postou neste fim de semana no microblog Twitter uma imagem dos ensaios da obra, que conta com a participação do coral gospel “Sunday Service”, com o qual o artista de Chicago se apresentou várias vezes neste ano.

A ópera será dirigida pela artista italiana Vanessa Beecroft, parceira de West responsável pela marca Yeezy, cujos produtos foram fabricados em colaboração com a Adidas.

A ópera é sobre o rei babilônico Nabucodonosor, com o qual West se comparou recentemente numa entrevista recente assegurando que, assim como ele, sofre de bipolaridade.

“Nebucodonosor foi diagnosticado com um distúrbio bipolar e permaneceu rei”, disse o rapper à Apple Music, que recentemente se definiu como “o maior artista vivo”.

Para alguns observadores, o aumento da fé do artista, que deixa claro com esta ópera e com seu último álbum “Jesus is King”, está ligado à sua luta pessoal contra a bipolaridade.