Após escândalo, seleção iraquiana desiste de ir aos Jogos Asiáticos

A equipe olímpica de futebol do Iraque não participará nos Jogos Asiáticos na Indonésia, anunciou a federação do país, envolvida em um escândalo de falsificação de idade de seus jogadores.

A Federação apresentou desculpas em um comunicado pela não participação de sua equipe olímpica, em que todos os jogadores devem ter 23 anos, nos Jogos asiáticos, que começarão em 18 de agosto ej Jacarta.

Há duas semanas, a seleção de futebol sub-16 do Iraque não foi liberada para viajar a Amã para participar do campeonato regional da categoria, depois de autoridades do aeroporto detectarem que os documentos dos jogadores eram falsos.

A entidade anunciou a demissão de todos responsáveis da equipe e punições aos jogadores envolvidos também não são descartadas.

Os 23 jogadores chegaram ao aeroporto de Bagdá para viajar para o Campeonato da Ásia Ocidental, mas as autoridades aeroportuárias suspeitaram da validade dos passaportes. Os papeis foram confiscados após a idade dos jogadores não corresponder à realidade.

Não é a primeira vez que fraudes como esta atingem a equipe. Há dois meses, “18 jogadores foram suspensos por terem falsificado suas carteiras de identidade” e foram substituídos por outros atletas.

A Federação Iraquiana está sob vigilância da Fifa, que há apenas quatro meses autorizou jogos internacionais no país, depois de três décadas de proibição por questões de segurança.