Após críticas, SPFW afirma que deu opção para marcas cancelarem desfiles

São Paulo – O modelo Tales Cotta, 26 anos, sofreu um mal súbito durante desfile da marca Ocksa na São Paulo Fashion Week (SPFW) e morreu no Pronto Socorro Municipal da Lapa, zona oeste de São Paulo, nesse sábado (27).

A indústria da moda brasileira vêm recebendo fortes críticas porque, mesmo após a fatalidade se tornar pública, a programação do evento seguiu sem alterações.

Neste domingo (28), a organização da SPFW enviou um comunicado à imprensa em que afirma que foi informada sobre a morte de Tales às 18h50 e se reuniu com marcas, diretores de desfiles, stylists e modelos e foi dada a opção de cancelamento do evento.

“Mesmo abalados, todos decidiram manter os desfiles. Foi decidido também pelo minuto de silêncio na abertura de cada um”, informa a nota.

O rapper Rico Dalasam, que se apresentaria durante o desfile da Cavalera, o último do sábado e da semana de moda, usou seu tempo para protestar contra o fato de os desfiles terem continuado apesar da morte de Cotta. “Me chamou porque quis. Não era para ninguém estar aqui, o garoto acabou de morrer e vocês estão aqui como se a vida não valesse nada. Não era para ninguém estar aqui, certo? Enquanto os vivos não lamentarem a morte dos negros, dos brancos e da humanidade das pessoas, a agonia vai estar no travesseiro de todo mundo”, disse ele.

