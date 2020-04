Após álbum novo, Dua Lipa encontra tempo para aparecer no BBB

A cantora britânica Dua Lipa, mesmo estando em isolamento durante a quarentena no Reino Unido, decidiu lançar em abril seu segundo álbum de estúdio, “Future Nostalgia”. A decisão de lançar um disco pop em meio ao caos da pandemia do novo coronavírus contrariou a decisão de outros grandes nomes do cenário musical, como Sam Smith e Haim, que adiaram seus projetos.

Contudo, outros artistas seguem na direção de manter seus lançamentos. Pearl Jam já apresentou álbum novo, enquanto Lady Gaga revelou que seu sexto disco está por vir.

Dua Lipa, agora, encontrou um tempo até para uma live no programa Big Brother Brasil 20, da TV Globo. Ontem (22), a artista pegou os participantes de surpresa ao tocar algumas músicas durante a festa na casa. Entre os concorrentes no BBB20, Manu Gavassi foi quem mais se surpreendeu com a aparição. Fã confessa de Dua Lipa, Gavassi também é cantora.

Além disso, Dua Lipa, provavelmente sem entender muito bem do que se tratava, postou em suas redes sociais há algumas semanas a hashtag #ForaPrior. A hashtag foi usada durante um dos paredões de eliminação mais populares da história do programa, quando Felipe Prior foi eliminado. Manu Gavassi, por pouco, sobreviveu a esse paredão – que incluiu a torcida de famosos, como a de Neymar e Bruna Marquezine.