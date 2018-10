Apartamento em Nova York é vendido por US$ 42 milhões. Conheça

Em setembro, um apartamento de quatro quartos e 580 metros quadrados foi vendido por US$ 42 milhões em Nova York.

A unidade ocupa o 77° andar da One57, um edifício de apartamentos no Midtown de Manhattan, no chamado Corredor dos Bilionários, no extremo sul do Central Park.

É um preço inacreditável segundo qualquer padrão, exceto, talvez, o próprio: em 2015, o imóvel foi adquirido por um valor ainda mais alto, US$ 47,8 milhões, e dois anos depois foi anunciado por US$ 52 milhões.

Vista de um dos apartamentos do One57, em Nova York Vista de um dos apartamentos do One57, em Nova York

O apartamento tem entrada com elevador privativo, janelas que vão do chão ao teto com vista para o parque e pisos de jacarandá brasileiro.

Vista de apartamento do One57 Vista de apartamento do One57

Considerando o desconto de US$ 10 milhões do preço inicial, será que o comprador fez um bom negócio?

Quando o assunto é o mercado exclusivo para bilionários (particularmente em um momento em que esse mercado está caindo muito), o valor se dá apenas por comparações. Por isso, confira outros imóveis do plante que poderiam ser adquiridos por uma quantia semelhante.

Propriedade à beira-mar, Brasil, US$ 43,6 milhões

Listada como “fazenda”, essa propriedade tem 1,2 quilômetro de praia particular perto de Porto Seguro, cidade litorânea com aeroporto próprio.

A fazenda, que na verdade é um complexo extremamente luxuoso, ocupa uns 202 hectares e tem nove edificações com um total de 42 quartos e 62 banheiros.

O complexo conta com heliporto, piscinas, quadras de tênis, campo de futebol, academia e amplos aposentos para funcionários.

A propriedade é mantida por dois geradores, um sistema subterrâneo de irrigação e um reservatório que contém 100.000 litros de água.

Mansão à beira de um penhasco, Barbados, US$ 40 milhões

Cove Spring House, em Barbados Cove Spring House, em Barbados

A Cove Spring House, com 10 quartos e 10 banheiros, fica em uma praia privada no distrito de St. James, no litoral ocidental de Barbados.

Com superfície de 0,52 hectare, a maioria dos quartos da mansão tem vista para o mar.

Construída com pedra coral, o imóvel tem dois andares de varandas; na área externa, há uma grande piscina, uma casa de hóspedes e uma academia.

O extenso espaço externo, que inclui vários coretos e exuberantes jardins, está cercado e o acesso é por um portão elétrico.

Mansão à beira de um lago, Canadá, US$ 45 milhões

Concluída em 2006, a casa, conhecida como Chelster Hall, tem um exterior inspirado no século 19 e interiores mais modernos.

Esta casa na região de Toronto tem seis quartos e 13 banheiros distribuídos em uma impressionante superfície de 4.073 metros quadrados.

Considerando seu tamanho, não deveria surpreender que a casa tenha sido projetada para a diversão. Há grandes salas de entretenimento, uma sala de bilhar, uma sala de jantar, uma biblioteca e uma piscina interna.

O porão conta com uma adega, um quarto seguro, uma “adega toscana” e uma pista de boliche. Na área externa há outra piscina e uma quadra de tênis, e o gramado chega até o Lago Ontário.

A casa vem com sua própria capela, que, dependendo das preferências, poderia ser transformada facilmente para uso recreativo.