Apartamento de Carrie, de Sex And The City, está à venda

São Paulo – Para a surpresa de muitos fãs, o apartamento é, na verdade, uma mansão de quatro andares em West Village. É que apenas a fachada da clássica construção foi utilizada para filmar as cenas externas do apartamento de Carrie, que, na ficção, ficava em Upper East Side. O interior do imóvel, retratado como um apartamento simples de um quarto é, na verdade, bem diferente.

Na vida real, a construção abriga uma casa de quatro andares, com cinco quartos, três banheiros e seis lareiras. A mansão de 4,1 metros quadrados – cujo exterior já se tornou ponco turístico dos aficionados pela série, está à venda por US$ 9,65 milhões, o equivalente a, aproximadamente, R$ 17,60 milhões.

De acordo com a revista Forbes, apenas duas famílias moraram no imóvel desde que foi projetado pelo arquiteto Roberto Mook e construído em 1866. Apesar de muito antigo, o imóvel conserva características originais, como piso em madeira, lareiras com molduras em mármore e amplas janelas.

O imóvel tem ainda uma localização privilegiada, numa rua cercada de árvores, no coração do distrito de Village. Com tantos atributos, certamente atrairá muitos compradores.