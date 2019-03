Aos 99 anos, “Seu Peru” curte bloco em sua homenagem no Rio

Rio – Aos 99 anos de idade, o ator e dublador Orlando Drummond, o Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo, participou do bloco de carnaval Diversão Brasileira no último sábado, 2. Neste ano, o bloco teve o tema Dublando Drummond 100 Anos, em homenagem ao seu centenário, que ocorrerá em 18 de outubro.

Antes de chegar ao local, Drummond mandou um recado nas redes sociais, fazendo referência a um bordão de seu clássico personagem: “Tô chegando aí pessoal, qualquer dúvida… Use-me e abuse-me!”.

Orlando Drummond estava usando uma camiseta citando os principais personagens que dublou ao longo da carreira: Alf, Popeye, Scooby-Doo e Gato Guerreiro. Inúmeros fãs fizeram questão de tirar fotos com o dublador durante o evento.