Aos 100 anos, Bentley do futuro combina luxo com chofer autônomo

Para a Bentley Motors, o futuro os veículos de luxo combina motores elétricos, inteligência artificial e aroma de musgo e sândalo.

Em homenagem ao seu centésimo aniversário, a fabricante do carro oficial da Rainha Elizabeth II apresentou o conceito EXP 100 GT, uma fusão de tecnologia autônoma com conforto interior e aromas especiais, e assentos feitos com sobras de vinícolas.

O carro ignora os obstáculos trazidos pelo Brexit para a marca britânica – uma unidade da alemã Volkswagen – para oferecer uma ideia do que seria um veículo de luxo por volta de 2035. Com um sistema de transmissão elétrica que pode percorrer 700 quilômetros com uma única carga, o carro totalmente autônomo pode mudar para o modo de direção pelo motorista sob demanda.

No evento de estreia do EXP 100 GT, realizado na quarta-feira na sede da Bentley em Crewe, Inglaterra, o presidente da montadora, Adrian Hallmark, chamou o conceito de incorporação à promessa da marca de oferecer “viagens extraordinárias” aos clientes pelos próximos 100 anos.

O carro incorpora tecnologias agora emergentes, como controles de gestos manuais e assentos que detectam o “humor biométrico” do motorista, ajustando automaticamente tudo, como estilo de direção, iluminação interna, níveis de som e fragrância.

A Bentley não assumiu um compromisso de fabricar o veículo para venda. Se o fizesse, seria o Bentley mais rápido de todos os tempos, acelerando 0 a 100 km/h em menos de 2,5 segundos e com velocidade máxima de 300 km/h. Uma carga de 80% da bateria total levaria 15 minutos.

Fazer a jornada rumo à nova era automotiva representa um desafio para a Bentley. A marca, que planeja oferecer mais modelos híbridos dentro de quatro anos, construiu sua reputação ao atender clientes abastados com sedãs esportivos e cupês movidos a motores a combustão, tradicionalmente com 12 cilindros.