Antonio Banderas apoia Salma Hayek em acusações contra Weinstein

Com base na “integridade e honestidade como mulher e profissional” de Salma Hayek, o ator Antonio Banderas expressou nesta quinta-feira seu apoio à atriz nas denúncias feitas no dia anterior contra o produtor Harvey Weinstein.

“Estou impactado e triste diante dos terríveis fatos que foram revelados por minha querida amiga Salma Hayek”, afirmou Banderas em mensagem publicada nas redes sociais Twitter e Facebook.

O breve texto foi publicado junto com uma foto de ambos os atores, que trabalharam juntos em “A Balada do Pistoleiro” (1995) e na animação “Gato de Botas” (2011).

Estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Harvey #Weinstein. Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras. pic.twitter.com/GZJsgxYGRE — Antonio Banderas (@antoniobanderas) December 14, 2017

Banderas demonstrou apoio a Hayek após Harvey Weinstein ter dito nesta quinta-feira que as acusações de assédio sexual feitas pela atriz mexicana “não são exatas” e que “não lembra” de ter feito pressão para que ela atuasse nua em uma cena.

“Todas as acusações de natureza sexual, tal como foram retratadas por Salma, não são exatas. E outras pessoas que foram testemunhas desses fatos têm uma lembrança diferente sobre o que aconteceu”, disse Weinstein em comunicado enviado a diferentes veículos de imprensa.

Hayek publicou na quarta-feira no “The New York Times” uma coluna intitulada “Harvey Weinstein também é o meu monstro” na qual denunciou que em 2001 foi assediada múltiplas vezes e pressionada para gravar cenas de sexo no filme “Frida”.