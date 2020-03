Antes descartados, os lençóis do hotel Emiliano agora ganham novo uso

É um dos preços de se administrar um hotel de luxo: a cada ano, todos os lençóis do Emiliano, confeccionados com 400 fios, precisam ser substituídos por novos.

O motivo é o excesso de lavagens, que faz com que os tecidos deixem de ser enquadrados no rígido padrão do estabelecimento, com matriz em São Paulo e filial no Rio de Janeiro.

Para não jogar a montanha de lençóis inutilizados no lixo, o luxuoso hotel resolveu dar um destino mais útil a eles. Agora são transformados em charmosos pijamas, em quatro versões, vendidos cada um a 450 reais.

Toda a renda é doada para o Solar Meninos de Luz, ONG que promove educação, cultura e esporte nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e do Cantagalo, no Rio de Janeiro.

Com a iniciativa, o Emiliano estima conseguir reaproveitar 90% dos lençóis descartados. As atrizes Mariana Ximenes e Maitê Proença estrelam a campanha de divulgação das vestimentas. emiliano.com.br