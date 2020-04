Aniversário da Ludmilla, Ivete Sangalo e Céu: confira as próximas lives

Além de promover a produção de artistas durante o período de isolamento social e manter o público em casa, os shows via internet estão ficando cada vez mais populares – e arrecadando cada vez mais dinheiro.

Na última quarta-feira, a dupla Sandy&Júnior conseguiu arrecadar cerca de 1,8 milhão de reais em uma parceria com a empresa de meios de pagamento PicPay. No dia anterior, os sertanejos Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Leonardo já haviam arrecadado outros 1,7 milhão de reais com o show Amigos. Ambas as doações serão destinadas ao combate da pandemia de coronavírus.

Para os próximos dias, outros artistas de peso devem se apresentar. Entre eles está a cantora carioca Ludmila, que comemorará seu aniversário de 25 anos com os fãs, Ivete Sangalo e Céu. Confira a baixo a programação que vai até domingo.

Quinta-feira 23 de abril

18h- Thiaguinho

19h- Céu

19h – Fernanda Abreu

19h – Thiago Brava

20h – Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts

21h – Maiara e Maraísa

Sexta-feira 24 de abril

17h – Paula Fernandes

18h – Ludmila

19h – Paulo Miklos

21h – Simone&Simaria

20h30 – Roberta Sá

Sábado 25 de abril

15h – Sorriso Maroto

17h – Bell Marques

19h – João Bosco

22h – Ivete Sangalo

Domingo 26 de abril

16h – Mumuzinho

18h – Simone

18h – Luan Santana

19h – Zélia Duncan

19h Maria Gadu