Aniversariante, Silvio Santos é parabenizado em programa da Globo

A apresentadora Ana Maria Braga e seu papagaio Louro José deram os parabéns ao dono do SBT, Silvio Santos, durante o Mais Você que foi ao ar nesta quarta-feira, 12, dia do aniversário do apresentador.

Durante os recados finais do programa, Ana Maria o parabenizou: “Hoje é aniversário também do nosso Silvio Santos. Transcorre a vida da gente e o Silvio Santos tá aí, né!”

Louro José emendou tentando imitar o característico bordão de Silvio Santos: “Oba! ‘Mas Ôe’! Parabéns!”.

Walcyr Carrasco, autor de novelas da Globo, foi outro que lembrou da data: “Fica aqui meu abraço e meus votos de felicidade e saúde”

Diversas outras personalidades também usaram as redes sociais para dar os parabéns ao apresentador, como Gugu Liberato, Palmirinha e Luciana Gimenez.