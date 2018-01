Anitta receberá cachê de R$ 245mil para show no aniversário de SP

São Paulo – A cantora Anitta, que será a principal atração da festa de aniversário da cidade de São Paulo, irá receber um cachê de R$ 245 mil para participar do evento.

Os valores foram confirmados pela reportagem com a Secretaria Municipal de Cultura, que afirmou que o valor será deduzido do orçamento de R$ 1,8 milhão que a Prefeitura estimou para a festa.

Organizado pela secretaria, o orçamento do evento foi levantado pela Prefeitura com auxílio da iniciativa privada e terá como maior patrocinador o Centro Cultural do Banco do Brasil, que investirá cerca de R$ 1 milhão na festa. O restante será dividido com outros patrocinadores, entre eles a AES Eletropaulo.

Além de Anitta, a festa, que acontecerá no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista no dia 25 de janeiro a partir do 12h, contará com shows de Paula Fernandes, Banda Uó, Karol Conka e tributos à Rita Lee e David Bowie.