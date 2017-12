Anitta lança clipe “Vai Malandra”, gravado no Vidigal

São Paulo – Foi publicado nesta segunda-feira, 18, o clipe de “Vai Malandra”, o último de Anitta em 2017. O lançamento encerra o projeto CheckMate, no qual a cantora prometeu (e conseguiu) divulgar um videoclipe por mês a partir de setembro deste ano.

No Instagram ela dá indícios dos novos trabalhos em 2018 – uma parceria com J Balvin, com a música Machika.

“Vai Malandra” foi gravado no Morro do Vidigal, cenário característico do Rio de Janeiro, e é uma volta de Anitta ao português – depois de “Paradinha”, “Will I See You”, “Is That For Me” e “Dowtown”.

Em algumas imagens de divulgação do material, a cantora defendeu o funk e se colocou contrária ao Projeto de Lei que quer criminalizar o estilo musical.

A proposta foi rejeitada pelo Senado no final de setembro, mas o assunto ter sido levantado pelos parlamentares movimentou a opinião pública.