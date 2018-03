Anitta faz transmissão ao vivo de sua casa para divulgar novo clipe

São Paulo – Anitta comemorou o aniversário de 25 anos, nesta segunda-feira, 26, em grande estilo: além da festa, lançou o clipe de “Indecente”, transmitido ao vivo no YouTube da casa dela.

Alguns fãs, porém, manifestaram decepção nas redes sociais, principalmente com a produção inferior se comparado com trabalhos mais recentes, com de “Vai, Malandra”.

No vídeo, a cantora aparece com um macacão vermelho brilhante e percorre os cômodos da casa em plano-sequência, ou seja, sem nenhum tipo de corte nas cenas.

Ela dança e canta ao lado de nomes como Jojo Todynho, Nego do Borel, Gabriel, o Pensador e Pabllo Vittar. Thiago Magalhães também faz uma participação breve no final, quando os dois dão um selinho.

Uma das primeiras falhas do clipe é que a música, em espanhol, teve problemas nítidos de sincronização na dublagem.