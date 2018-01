Anitta e J. Balvin lançam a música e clipe de “Machika”

São Paulo – Após muita expectativa dos fãs, o cantor colombiano J. Balvin lançou na madrugada desta sexta-feira, dia 19, a música “Machika”, feita em parceria com Anitta. É o terceiro trabalho dos dois, depois de lançarem “Ginza” e “Downtown”.

Como especulado a partir das prévias divulgadas pelo cantor desde novembro, o clipe da música tem como inspiração “Mad Max: Estrada da Fúria” e os clássicos filmes de terror de produção barata dos anos 1980.

Internautas reagiram com entusiasmo ao vídeo agora lançado. “O Remix de Ginza é um Hino, Downtown é um Hino, Machika é um HINOOO”, disse, por exemplo, uma usuária do Twitter. Veja no link abaixo o clipe de “Machika”: