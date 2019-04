Anitta canta funk em novo álbum de Madonna, “Madame X”

Da Redação com agências de notícias

Los Angeles — Madonna, que divulgou nesta quarta-feira o single “Medellín”, uma parceria com o colombiano Maluma, anunciou em comunicado que seu próximo disco, intitulado “Madame X”, será lançado no próximo dia 14 de junho.

O novo álbum, concebido durante sua residência em Portugal, será o 14º disco de estúdio da sua carreira e chegará quatro anos depois do lançamento de “Rebel Heart”.

“Lisboa é onde meu disco surgiu. Encontrei minha tribo ali e um mundo mágico de incríveis músicos que reforçaram minha crença de que a música está conectada no mundo todo e é a verdadeira alma do universo”, declarou a estrela do pop.

O processo de gravação de “Madame X”, composto por 15 canções que combinam inglês, português e espanhol, durou 18 meses com sessões em Portugal, Reino Unido (Londres) e Estados Unidos (Nova York e Los Angeles).

Madonna contou para este novo trabalho com produtores como Mirwais, Mike Dean e Diplo.

Além de Maluma, que participa das faixas “Medellín” e “Bitch I’m Loca”, Madonna mergulhou no funk com Anitta na música “Faz Gostoso”.

“‘Madame X’ celebra o longo idílio de Madonna com a música e a cultura latina ao longo de toda sua carreira, entre outras influências globais”, segundo afirma o comunicado divulgado hoje à imprensa.

Estes detalhes sobre o disco de Madonna foram revelados no mesmo dia em que a autora de “Like a Virgin” apresentou oficialmente seu single “Medellín”, com uma letra que mistura versos em espanhol e inglês.

Madonna lançará na próxima quarta-feira, 24 de abril, o videoclipe de “Medellín” em um ato em Londres junto com o DJ britânico Trevor Nelson.

A previsão é que a cantora se apresenta também no próximo dia 18 de maio na grande final do Festival Eurovision, que acontecerá em Tel Aviv (Israel).