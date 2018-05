Americanos usam universo Marvel para nomear os filhos

Os filmes da Marvel se tornaram parte da cultura pop mundial. Com enredos de super-heróis e lutas do bem contra o mal, as jornadas dos personagens fazem tão parte da vida dos fãs que, a empresa recentemente comprada pela Disney, possui entusiastas que titulam os filhos com o mesmo nome dos personagens.

Este ano, o filme Pantera Negra liderou as bilheterias por cinco semanas seguidas e Vingadores: Guerra Infinita levou apenas 11 dias para quebrar oficialmente US$ 1 bilhão após o lançamento.

Tendo em vista esse sucesso, a Administração da Previdência Social dos EUA divulgou dados dos 1.000 nomes de bebês mais populares em 2017.

Entre os típicos Emmas, Masons e Olivias, há alguns nomes bastante incomuns que você pode reconhecer nos cinemas, de Banner a Hawkeye. Confira abaixo os nomes registrados:

Parker: 1.487 mulheres e 4.346 homens

Há 5.833 bebês nascidos em 2017 que foram batizados por Peter Parker, mais conhecido por Homem-Aranha.

Wade: 899 homens

Deadpool não foi um dos top 1.000 nomes de bebês no ano passado, mas Wade foi!

Natasha: 355 mulheres

Natasha já é um nome bastante comum, mesmo sem a influência da Marvel. Ao todo 2.602 bebês receberam o nome de Natasha Romanova, mais conhecida como Viúva Negra.

Pepper: 121 mulheres, 7 homens

Pepper Potts é a noiva do Homem de Ferro e na maior parte do tempo, sua voz da razão.

Loki: 5 mulheres e 91 homens

Sim, 96 bebês foram chamados de Loki.

Valkyrie: 63 mulheres

No filme a personagem é uma alienígena. Quem não gostaria de ter um nome extraterrestre?

Marvel: 21 mulheres e 29 homens

O nome da empresa não ficou de fora. 50 crianças foram chamadas de Marvel.

Banner: 39 homens

39 meninos foram nomeados Banner no ano passado. São todos eles homenagens a Bruce Banner, o Incrível Hulk?

Rocket: 9 mulheres e 28 homens

O guaxinim mal-humorado de Guardiões da Galáxia deixa claro que ele não é um bichinho fofo, de sua linguagem vulgar ao seu objetivo assassino.

Cage: 23 homens

Luke Cage é o protetor relutante do Harlem, evitando as balas com sua força inumana. Embora não apareça nos filmes da Marvel, tem sua própria série na Netflix.

Quill: 5 mulheres e 15 homens

Conhecido por Starlord, o nome Peter Quill também foi dado a 20 crianças nascidas no ano passado.

Drax: 11 homens

O fisiculturista alienígena azul e vermelho conhecido por Drax foi influência para onze crianças no ano passado.

Nebula: 10 mulheres

Apesar de não haver Gamoras (sua irmã) nos top 1000 nomes, Nebula é reconhecida por sua capacidade de lutar e ficar entre o lado do bem e do mal.

Hawkeye: 6 homens

Seis crianças foram nomeadas Hawkeye em 2017. Por causa dessas seis crianças, espera-se que o arqueiro tenha seu próprio filme.

Os nomes de 2018 ainda não foram divulgados, porém sabemos que até o final do ano teremos novas nomeações inspiradas nos filmes recém-lançados.