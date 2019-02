Americanos querem criar uma Veneza para o Haiti

São Paulo – O estúdio de arquitetura norte-americano Trangram 3D associou-se ao designer E. Kevin Schopfer para desenhar a Harvest City – uma proposta para reconstrução do Haiti, que sofreu, há quase um ano, um grave terremoto. Trata-se de uma cidade, com agricultura hidropônica e um parque industrial para cerca de 30 mil pessoas.

Uma dos aspectos que mais chama a atenção na Harvest City, desenhada para ficar na costa do Haiti, é o seu sistema de transporte. A cidade possui um canal central, que interconecta todas as quatro zonas do local, bem semelhante a Veneza. O transporte em todo o local seria feito através de barcos, como as gôndolas da cidade italiana.

Agricultura hidropônica, com foco em banana, trigo e milho, e uma indústria de processamento de produtos também foi pensada especialmente para o projeto. Visando uma maior sustentabilidade, a Harvest City utilizaria painéis solares e turbinas eólicas, como fonte de energia. Os produtores do projeto divulgaram um vídeo, com mais explicações sobre a cidade.