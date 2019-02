Amazon lançará série de “O Senhor dos Anéis”

A Amazon anunciou nesta segunda-feira (13) ter adquirido os direitos globais da televisão para “O Senhor dos Anéis“, baseada nos romances de J.R.R. Tolkien.

A adaptação explorará novas histórias anteriores a “A Sociedade do Anel” de Tolkien, informou o streamer de internet, acrescentando que o negócio inclui a possibilidade de séries “spin-off”.

“O Senhor dos Anéis” é um fenômeno cultural que fisgou a imaginação de gerações de fãs através da literatura e da telona”, disse Sharon Tal Yguado, chefe de séries de roteiro da Amazon Studios.

O Tolkien Estate também se aproximou da Netflix e da HBO, segundo o site especializado em notícias de HollywoodDeadline, que acrescentou que o acordo previu um pagamento de direitos de aproximadamente de US$ 200 milhões.

O orçamento de produção provavelmente adicionará outros US$ 100 a US$ 150 milhões por temporada, mas aparentemente dinheiro não será problema para a Amazon, já que o presidente Jeff Bezos desafiou suas equipes criativas a criar uma prestigiada série de fantasia para rivalizar com “Game Of Thrones”.

“O Senhor dos Anéis” foi considerado o livro favorito do milênio pelos clientes da Amazon em 1999 e o romance preferido de todos os tempos na Grã-Bretanha na pesquisa “The Big Read” da BBC em 2003.

Com um elenco de peso que incluiu Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Liv Tyler e Orlando Bloom, a trilogia do filme “O Senhor dos Anéis”, de Peter Jackson, faturou quase US$ 3 bilhões em todo o mundo, conquistando 17 Oscars no total.

Ele acompanhou uma trilogia baseada no livro “The Hobbit”, de Tolkien, que teve praticamente a mesma bilheteria.

A Amazon disse que a série será disponibilizada pelo aplicativo Prime Video ou on-line em mais de 200 países e territórios, mas não anunciou uma data de lançamento.

“Estamos muito satisfeitos pelo fato de a Amazon, com seu compromisso de longa data com a literatura, ser a primeira série de televisão multitemporada para ‘O Senhor dos Anéis'”, disse Matt Galsor, representante da Tolkien Estate and Trust e HarperCollins.

“Sharon e a equipe da Amazon Studios têm ideias excepcionais para trazer para a tela histórias previamente inexploradas com base nos escritos originais de J.R. Tolkien”.