Amazon e Warner negociam possível série de “O Senhor dos Anéis”

Los Angeles — O gigante do comércio eletrônico Amazon, o estúdio Warner Bros. e os herdeiros do escritor J.R.R. Tolkien começaram as negociações para desenvolver uma possível série de televisão sobre o universo de “O Senhor dos Anéis“, informou na sexta-feira o site especializado “Variety”.

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, estaria envolvido nestas conversas que ainda estão em fase inicial.

A Warner Bros., o estúdio que levou para o cinema com grande sucesso a trilogia de “O Senhor dos Anéis”, e os herdeiros de Tolkien testaram diferentes empresas sobre uma possível série e até o momento a Amazon figura como favorita.

No entanto, o site especializado “Deadline” afirmou que Netflix e HBO também foram sondados.

O mesmo site disse que o acordo apenas pelos direitos das séries, sem contar os custos de desenvolvimento e produção do programa transmitido pela televisão, poderia custar entre US$ 200 e US$ 250 milhões.

Composta pelos filmes “A Sociedade do Anel” (2001), “As Duas Torres” (2002) e “O Retorno do Rei” (2003), a trilogia do filme “O Senhor dos Anéis”, dirigida por Peter Jackson, foi um grande sucesso de crítica e público e arrecadou no mundo todo US$ 2.912 bilhões, segundo o site especializado “Box Office Mojo”.

Além disso, “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei” venceu 11 Oscars, igualando com “Ben-Hur” (1959) e “Titanic” (1997) como recordista de prêmios da Academia.

Uma série de “O Senhor dos Anéis” seria uma aposta de uma grande aposta para a Amazon Studios, que passa por um momento muito delicado depois que seu presidente, Roy Price, renunciou no mês passado após ser acusado de assédio sexual. EFE