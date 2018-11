Amazon dá descontos de até 80% no mês da Black Friday

São Paulo – A Black Friday, evento que reúne descontos no varejo e no setor de serviço, será realizada nesta sexta-feira (23), mas a Amazon já oferece descontos de até 80% em livros físicos e e-books.

A categoria “Moda” também é um dos destaques da edição. Lojas hospedadas na plataforma de e-commerce oferecem descontos que chegam a 70%. Participam das ofertas peças selecionadas, entre camisetas, óculos de sol, bolsas e malas, de marcas como Sérgio K., T-Shirt Factory, New Balance, Jansport e Seculus.

O site também oferece até 40% de desconto em itens de cozinha, que inclui produtos das marcas Cuisinart e Hamilton Beach. Acessórios eletrônicos e celulares também entram em oferta com preços até 60% menores, com destaque para aparelhos das marcas Xiaomi e Motorola.

As ofertas estão disponíveis no site e todas as compras podem ser feitas em até dez vezes sem juros em cartões de crédito.

Com a “Garantia de A a Z”, a Amazon assegura todas as transações feitas pelo site e, caso seja necessário, clientes podem pedir reembolso no caso de não receberem o produto como anunciado por uma das empresas parceiras.

A Amazon.com.br oferece mais de 15 milhões de produtos, vendidos pela Amazon e negócios locais, em categorias que incluem Moda, Esportes, Livros, Eletrônicos, Utensílios para Casa, Cozinha e Escritório, entre outras. No site da Amazon, empresas locais podem listar seus produtos e clientes podem navegar por diferentes ofertas do mesmo produto ofertado por parceiros de negócios diferentes.