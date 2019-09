Alice Braga é confirmada no elenco de novo Esquadrão Suicida

A poucos dias do início das gravações, a nova versão de Esquadrão Suicida teve seu elenco divulgado, nesta sexta-feira (13), pelo diretor James Gunn, e uma das principais novidades é a brasileira Alice Braga.

A imagem publicada pelo cineasta no Twitter confirma os boatos da participação da atriz no filme e também o retorno de Margot Robbie e Viola Davis à franquia. Além da brasileira, outras novidades são o lutador americano John Cena e o ator Idris Elba. Entre as ausências, de acordo com a publicação, Will Smith não fará novamente o Pistoleiro.

Depois da divulgação feita por Gunn, Alice compartilhou a publicação em seu perfil no Instagram e comemorou, afirmando estar muito empolgada. O assunto ficou entre os mais comentados do Twitter na tarde desta sexta.

A atriz, que é sobrinha de Sônia Braga, estrelou filmes brasileiros como Cidade de Deus e Cidade Baixa. Ela também participou de produções estrangeiras como Eu Sou a Lenda, Repo Men, Predadores, Elysium, Cinturão Vermelho e o mais recente A Cabana.

Apesar da divulgação do elenco de Esquadrão Suicida, não foram publicadas mais informações sobre os personagens. O filme, baseado em HQs com o mesmo nome, deve chegar aos cinemas no dia 6 de agosto de 2021.