Alemanha ganhará Copa do Mundo de 2018, segundo estatística

A Alemanha ganhará a Copa do Mundo. É o que apontam análises estatísticas, processamentos de números e modelos de dados de economistas do Commerzbank, o segundo maior banco de capital aberto da Alemanha. (Para sermos justos, devemos lembrar que o chefe das pesquisas é Peter Dixon, de Londres).

O torneio, realizado na Rússia, começa dentro de pouco mais de uma semana e terminará em 15 de julho. Segundo o Commerzbank, a Alemanha tem 18 por cento de probabilidades de levantar o troféu e o Brasil é o segundo campeão mais provável, com pouco menos de 13 por cento, com Espanha, Argentina e França logo atrás. A Inglaterra tem 6,2 por cento de chances.

Os estudos de big data são um recurso comumente usado antes de torneios como a Copa do Mundo. Uma simulação do banco suíço UBS publicada no mês passado também apontou a Alemanha como campeã e um estudo da Universidade de Innsbruck prevê que a Alemanha e o Brasil disputarão a final, mas dá uma vantagem aos brasileiros. A seleção brasileira tem 16,6 por cento de probabilidades, um pouco acima dos 15,8 por cento da seleção alemã.

Este resultado representaria uma vingança da derrota de 7 a 1 do Brasil para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

A análise do Commerzbank leva em conta rankings mundiais, históricos em Copas do Mundo anteriores, fator casa e número de gols marcados no torneio ao longo dos anos. Jogar em casa já não garante tanta vantagem quanto antigamente, por isso os anfitriões da Rússia têm apenas 2,6 por cento de probabilidades. Para explicar a aleatoriedade inerente do esporte, o Commerzbank executou 10.000 simulações de cada jogo.

Se a Alemanha vencer, ampliará seu número de Copas do Mundo conquistadas para cinco, igualando o recorde do Brasil. Além disso, seria a primeira seleção a conquistar o título em duas edições seguidas em mais de meio século. A última seleção que conseguiu a façanha — em 1962 — foi a brasileira.

Mas mesmo com todos os dados do mundo não podemos esquecer das palavras do ex-atacante inglês Gary Lineker.

“O futebol é um jogo simples. Vinte e dois homens correm atrás de uma bola durante 90 minutos e, no fim, os alemães sempre vencem.”