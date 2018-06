Além do troféu, jogadores brasileiros levarão US$ 1 mi caso ganhem o hexa

São Paulo – Depois do traumático 7 a 1 na Copa do Mundo anterior, há muito em jogo para a seleção brasileira, que estreia na Copa de 2018 no domingo, 17, em uma partida contra a Suíça.

Mais do que o orgulho nacional, cada jogador e a comissão técnica levará para casa um milhão de dólares caso conquiste o hexacampeonato. A informação é da coluna de Cosme Rímoli, do site R7.

A premiação será a maior da história e é dez vezes superior ao que ganharam os jogadores responsáveis pelo penta, em 2002, quando Felipão levou a seleção à vitória na Copa do Japão.

De acordo com o colunista, o valor é proporcional ao que os jogadores já ganham em seus times, uma vez que a maioria dos jogadores atua fora do Brasil. Muitos, como Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus, ganham mais que esse valor por mês.

O valor está sendo discutido em absoluto segredo, já que os jogadores não querem ser vistos como mercenários pelos brasileiros.

A bilionária Fifa pagará 400 milhões de dólares no total da premiação. Ao campeão serão destinados 38 milhões de dólares, ou cerca de 141 milhões de reais. Caso a seleção brasileira ganhe a Copa, ainda sobrará dinheiro à CBF.