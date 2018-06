Além de glória e nome na história, Copa renderá “bolada” ao campeão

A conquista do título da Copa do Mundo deste ano representará uma glória esportiva para o campeão e um bom prêmio em dinheiro para a seleção campeã, que chegará a US$ 39,5 milhões (R$ 147,7 milhões).

O montante global em prêmios ascende, segundo dados divulgados pela Fifa, a US$ 400 milhões (R$ 1,5 bilhão), sem contar o que será distribuído entre as 32 seleções classificadas, US$ 1,5 milhão (R$ 5,6 milhões), apenas pela participação na fase de grupos.

A premiação destinada ao campeão é US$ 3 milhões maior que a recebida pela Alemanha pelo título conquistado no Brasil, há quatro anos, e US$ 8 milhões maior que a faturada pela Espanha na África do Sul em 2010.

O vice-campeão na Rússia será premiado com US$ 28 milhões, e o terceiro colocado, com US$ 24 milhões, valor apenas US$ 500 mil menor recebido pela Itália pelo tetra em 2006. Já quem ficar em quarto levará US$ 22 milhões.

Além disso, a Fifa reserva US$ 209 milhões para entregar através das federações para os clubes que cederem jogadores para a disputa do Mundial, além de US$ 134 milhões como seguro para lesões.

Divisão de prêmios nas quatro últimas Copas (em milhões de dólares):

2018: campeão ganhará 38 milhões de dólares; vice-campeão ganhará 28 milhões de dólares; terceiro colocado ganhará 24 milhões de dólares; quarto colocado ganhará 22 milhões de dólares; quinto a oitavo colocados ganharão 16 milhões de dólares; nono a décimo sexto colocados ganharão 12 milhões de dólares; décima sétimo a trigésimo segundo colocados ganharão 9 milhões de dólares; e o total de prêmios é de 400 milhões de dólares.

2014: campeão ganhou 35 milhões de dólares; vice-campeão ganhou 25 milhões de dólares; terceiro colocado ganhou 22 milhões de dólares; quarto colocado ganhou 20 milhões de dólares; quinto a oitavo colocados ganharam 14 milhões de dólares; nono ao décimo sexto colocados ganharam 9 milhões de dólares; décimo sétimo a trigésimo segundo colocados ganharam 8 milhões de dólares; e o total de prêmios é de 358 milhões de dólares.

2010: campeão ganhou 30 milhões de dólares; vice-campeão ganhou 24 milhões de dólares; terceiro colocado ganhou 20 milhões de dólares; quarto colocado ganhou 18 milhões de dólares; quinto a oitavo colocados ganharam 14 milhões de dólares; nono ao décimo sexto colocados ganharam 9 milhões de dólares; décimo sétimo a trigésimo segundo colocados ganharam 8 milhões de dólares; e o total de prêmios é de 348 milhões de dólares.

2006: campeão ganhou 24,5 milhões de dólares; vice-campeão ganhou 22,5 milhões de dólares; terceiro colocado ganhou 21,5 milhões de dólares; quarto colocado ganhou 21,5 milhões de dólares; quinto a oitavo colocados ganharam 11,5 milhões de dólares; nono ao décimo sexto colocados ganharam 8,5 milhões de dólares; décimo sétimo a trigésimo segundo colocados ganharam 6 milhões de dólares; e o total de prêmios é de 300 milhões de dólares.