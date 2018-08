Alec Baldwin não fará mais o papel do pai do Batman em filme sobre Coringa

Los Angeles – O ator Alec Baldwin anunciou na quarta-feira que renunciou ao seu papel em uma filme sobre o Coringa, um dos grandes vilões das histórias do Batman, de acordo com informações do jornal “USA Today”.

“Eu não vou mais fazer esse filme”, disse o ator ao jornal, citando problemas de agenda.

Na última segunda-feira, o site especializado “Deadline” afirmou que Baldwin interpretaria Thomas Wayne, o pai de Batman, em um filme sobre o Coringa, que será protagonizado por Joaquin Phoenix.

No elenco deste filme também aparecem Robert De Niro, Marc Maron e Zazie Beetz.

O projeto foca nas origens do célebre vilão, que já foi interpretado por atores como Jack Nicholson, Jared Leto e Heath Ledger, que ganhou, de maneira póstuma, o Oscar de melhor ator pela atuação em “Batman: O Cavaleiro das Trevas” (2008).

O filme será dirigido por Todd Phillips, responsável pela trilogia “Se Beber, Não Case!”.