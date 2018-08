Alckmin confunde Angélica com Eliana em entrevista com Luciano Huck

São Paulo – A apresentadora Angélica se divertiu com uma gafe cometida por Geraldo Alckmin, candidato à Presidência pelo PSDB, durante uma sabatina mediada pelo seu marido, Luciano Huck, no evento GovTech Brasil, na noite da terça-feira, 7, que conta com o Estado como parceiro de mídia.

Nos agradecimentos iniciais, o ex-governador de São Paulo confundiu a mulher de Huck com Eliana e acabou saudando a apresentadora do SBT por engano. “Primeiro, eu queria cumprimentar a você, Luciano [Huck], a todos e a todas, e saudar a Eliana”, disse ele olhando para Angélica, que estava sentada na primeira fileira da plateia.

Huck interrompeu a fala de Alckmin e o corrigiu. “Eu vou precisar fazer uma correção, não vai ter jeito. Vou ter que começar de novo. Posso te contar um segredo?”, questionou o apresentador, que levantou e cochichou no ouvido do candidato. “Essa é imperdoável”, riu Alckmin, que foi cumprimentar Angélica na plateia.

No Instagram, a apresentadora encarou a gafe com bom humor e fez um Stories comentando a situação. “‘Miga’, o Alckmin te mandou um beijo”, escreveu Angélica.

Luciano Huck e Eliana chegaram a namorar por dois anos entre 1997 e 1999, mas desde 2004 é casado com a apresentadora da Globo, com quem tem três filhos: Benício, Joaquim e Eva.