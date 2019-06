Álbum com músicas inéditas de Prince é lançado online

São Paulo — O serviço de streaming Tidal liberou nesta sexta-feira (7), o álbum póstumo “Originals”, de Prince, que morreu em abril de 2016.

São tem 15 faixas.

Pela primeira vez, as músicas estarão disponíveis em suas versões originais feitas por Prince, permitindo com que o público escute as canções que já foram interpretadas por outros artistas, como Sheila E., Jill Jones e The Bangles.

As faixas foram selecionadas por Troy Carter e por Jay-Z e os herdeiros dos direitos autorais de Prince. O cantor e compositor americano morreu devido a uma overdose do opiode Fentanyl, segundo os resultados finais da autópsia.