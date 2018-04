Alasca e África do Sul entram na rota dos brasileiros para um cruzeiro

São Paulo – Dois novos destinos têm chamado a atenção dos brasileiros como opções para um cruzeiro: o Alasca e a África do Sul. Pela primeira vez, os países aparecem como locais escolhidos por turistas no Brasil para uma viagem de navio.

De acordo com relatório da Cruise Lines International Association (CLIA-Brasil), no período de 2016 e 2017 cerca de 4.000 cruzeiristas saíram do Brasil rumo aos dois países.

O número ainda é pequeno na comparação com outras regiões, mas sinaliza uma mudança no comportamento dos brasileiros em busca de novidades, afirma a CLIA-Brasil.

Segundo o levantamento da associação, 445.000 brasileiros fizeram um cruzeiro em 2017, o número é 4,2% menos na comparação com 2016. Para a temporada 2018/2019, a CLIA-Brasil espera um aumento de 21% nos itinerários nacionais.

No ano passado, 105.000 pessoas saíram do Brasil com destino ao Caribe a bordo de um cruzeiro. Os locais mais procurados por brasileiros, no entanto, foram Panamá e América do Sul, com 278.000 passageiros.