Airbnb lança tours aventureiros, como seguir leões a pé e buscar OVNIs

São Paulo – O site de compartilhamento de quartos Airbnb lançou nesta quinta-feira (13) a modalidade de experiências “Aventuras”, que oferece opções de passeios como seguir leões a pé com guerreiros no Quênia, ou buscar por OVNIs no Arizona.

As “Aventuras” têm duração de vários dias e são organizadas por especialistas locais, que levam grupos pequenos a maravilhas naturais, culturas e comunidades que são difíceis de alcançar por conta própria.

Os passeios abrangem atividades diversificadas, que vão desde as mais ativas, como acampar em um penhasco ou na Amazônia, a passeios mais tranquilos, como andar de caiaque e e experimentar a culinária local, participar de um acampamento musical no deserto ou caminhar pelo lugar mais silencioso do mundo.

As novas “Experiências” são para todos os gostos e bolsos: há desde viagens de uma noite que custam 79 dólares (305 reais) até caminhadas de 10 dias que podem ser adquiridas por 5 mil dólares (19.306 reais). O preço médio de uma aventura é de cerca de 588 dólares (2.270 reais), correspondente a uma viagem de três dias.

É possível escolher entre mais de 200 opções de tours. Os passeios estão disponíveis apenas no Airbnb ou são oferecidos por pequenos operadores locais.

Acampamento em um penhasco no Colorado

Para garantir a segurança dos viajantes, as experiências têm padrões de qualidade e segurança certificados pela Adventure Travel Trade Association (ATTA).

O novo serviço é uma expansão das “Experiências”. criada em 2016 para permitir que as pessoas compartilhassem, além de seus quartos, suas paixões e talentos, que estão agora disponíveis em mais de mil cidades em todo o mundo. Agora, anfitriões também podem oferecer experiências de viagens que incluem, pela primeira vez, alojamento, refeições e atividades.

Para marcar o lançamento, o Airbnb promove uma viagem inspirada no clássico de Júlio Verne, que dará a volta por seis continentes em 80 dias. A viagem estará disponível na plataforma para reservas limitadas a partir de 20 de junho. O roteiro começa no dia 1º de setembro em Londres e termina na cidade.