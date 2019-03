Ainda não viu os filmes do Oscar 2019? Veja como assistir

São Paulo – Ainda não assistiu aos filmes mais premiados no Oscar 2019 do último domingo (24)? O feriadão de Carnaval pode ser uma boa oportunidade, se você é do time que prefere um cinema ou um sofá aos bloquinhos.

Entre os longas que mais levaram estatuetas na maior premiação do cinema deste ano, alguns ainda estão em cartaz nos cinemas e outros estão em serviços de streaming, disponíveis para aluguel, compra ou assinatura.

A seguir, veja como assistir aos filmes mais premiados. Eles estão ordenados por ordem do número de estatuetas. O longa do Queen, “Bohemian Rhapsody”, foi o mais premiado este ano, com quatro estatuetas. Os outros filmes da lista levaram três estatuetas cada.

Bohemian Rhapsody

Sucesso de bilheteria e crítica, a cinebiografia do Queen e de Freddie Mercury foi o filme mais premiado da noite, mas perdeu o prêmio principal para “Green Book: O Guia”. O longa levou quatro estatuetas, incluindo melhor ator para Rami Malek.

Malek, de 37 anos, estava concorrendo ao Oscar pela primeira vez na carreira. O ator é mais conhecido pelo papel na série “Mr. Robot”, pelo qual venceu um Emmy de melhor ator em série dramática em 2016.

Onde assistir: No Google Play e no iTunes Store por R$ 16,90, para alugar, ou no Net Now, para assinantes. Também ainda é exibido em alguns cinemas.

Green Book

“Green Book: O Guia”, sobre a amizade entre um motorista racista e um músico negro, venceu como melhor filme, além de roteiro adaptado e ator coadjuvante, para Mahershala Ali.

Dirigido por Peter Farrelly, “Green Book” se baseia em uma história real que envolve Tony Lip, um ítalo-americano bronco e preconceituoso que trabalhava como segurança na boate Copacabana, de Nova York. No começo dos anos 1960, ele se tornou motorista de um magnífico pianista negro, Don Shirley, durante sua turnê pelo sul dos Estados Unidos.

Onde assistir: Nos cinemas.

Roma

O filme de Alfonso Cuarón para a Netflix deu três prêmios ao diretor, incluindo sua segunda estatueta como diretor e o primeiro Oscar de filme estrangeiro para o México, confirmando expectativas. O filme contrapõe a ideia de que o serviço de streaming é uma ameaça ao cinema.

Filmado em preto e branco, o longa é um projeto pessoal de Cuarón, inspirado por sua infância no bairro de Roma, na Cidade do México. A história segue a rotina de Cleo, uma empregada de uma família de classe média-alta.

Onde assistir: Na Netflix, para assinantes.

Pantera Negra

O longa da Marvel foi o primeiro filme de super-herói a ser indicado ao Oscar de melhor filme, mas não levou esse troféu. Em compensação, teve outras vitórias históricas.

Ruth Carter foi a primeira mulher negra a ganhar o prêmio de melhor figurino. Hannah Beachler foi a primeira negra indicada e vencedora com o melhor design de produção. E o filme também levou o Oscar de melhor trilha sonora original.

Onde assistir: Somente para compra, no Google Play, por R$ 36,90, e na iTunes Store, por R$ 44,90. Também para assinantes, no Telecine Play e no Net Now.